مقتل وإصابة 6 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات فى بنغازى

>لقى جنديان بقوات الجيش الليبى مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون، جراء الاشتباكات العنيفة بمحور الصابري، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة.

وقال الناطق الرسمى باسم غرفة عمليات الجيش الليبى ناصر الحاسى - فى تصريح صحفى مساء اليوم الثلاثاء - إن جنديين بالجيش لقيا مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون، جراء الاشتباكات العنيفة بمحور الصابرى بمدينة بنغازى مع أنصار الشريعة.

وأضاف الحاسى أن جثمانى الجنديين نقلا إلى مستشفى المدينة، لافتًا إلى أن الجرحى الأربعة إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وقدمت لهم الإسعافت الأولية ولازالوا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

>وفى سياق، أخر قال الحاسى إن سلاح الجو الليبى استهدف رتلاً ودبابة للجماعات الإرهابية بالقرب من مصنع الأسمنت فى بنغازي، و4 مخازن للذخيرة فى القوارشة، وتحركًا للآليات بالقرب من ميناء المريسة.

وأوضح أن الطائرات الحربية شنت ثمانى هجمات جوية على منطقتى بوعطنى وسيدى فرج لمساندة القوات البرية على الأرض، لمطاردة آخر أوكار وفلول الإرهاب.

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