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برلمانية عراقية: الحكومة تدرس الخيار العسكرى ضد تركيا لسحب قواتها

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برلمانية عراقية: الحكومة تدرس الخيار العسكرى ضد تركيا لسحب قواتها برلمانية عراقية: الحكومة تدرس الخيار العسكرى ضد تركيا لسحب قواتها
قالت عالية نصيف، عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقى، إن العراقية تدرس الخيار العسكرى ضد تركيا لسحب قواتها، وتابعت: "القائد العام للقوات المسلحة صرح اليوم بأن الطيران العراقى على أهبة الاستعداد لضرب تمركز القوات التركية".

وأضافت "نصيف" خلال لقاء لها على فضائية "الغد العربى" ، مع الإعلامية هبة الغمراوى، "غداً يعقد اجتماع للتحالف الوطنى والقوى السياسية العراقية لتوحيد المواقف، واتخاذ موقف ضد تركيا"، قائلة: "الحكومة العراقية ستتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولى ضد تركيا".

وتابعت النائبة العراقية: "أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تبيح للدولة العراقية رد العدوان التى يأتى عليها، لذلك يجب على تركيا سحب قواتها، لأن هذه القوات ليست تدريبية، كما أنها لم تأخذ موافقة من الحكومة العراقية لدخول هذه القوات التركية بل أخذت موافقة من المحافظ السابق ورئيس الإقليم السابق".

وأوضحت أن هناك اتفاقية أمنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق تنص على الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، لذلك أمريكا مطالبة أنْ تقوم بالتزاماتها.

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مصر 365

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