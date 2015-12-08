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ماتخافش.. الخوف من الشيخوخة يرفع فرص الإصابة بالزهايمر ويضر المخ

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ماتخافش.. الخوف من الشيخوخة يرفع فرص الإصابة بالزهايمر ويضر المخ ماتخافش.. الخوف من الشيخوخة يرفع فرص الإصابة بالزهايمر ويضر المخ
حذرت دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة "ييل" الأمريكية من الأضرار الصحية الناجمة عن التفكير السلبى والتأثيرات الضارة التى قد تلحق بكبار السن نتيجة الخوف والقلق الزائد من مرحلة الشيخوخة.

وشملت الدراسة 74 رجلاً وامرأة، تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين، وكشفت النتائج أن الخوف والقلق المفرط من مرحلة الشيخوخة له تأثيرات ضارة على المخ على المدى البعيد، ويرفع فرص الإصابة بمرض الزهايمر، وهو إحدى الصور الشائعة لمرض الخرف.

وأكد الباحثون أن القلق والتوتر من مرحلة الشيخوخة يُحدث تغيرات فى المخ مشابهة لمرض الخرف، لافتين أنه يجب على الجميع أن يركزوا على الجوانب الإيجابية المرتبطة بهذه المرحلة مع اتباع حمية غذائية صحية.

وأضاف الباحثون أن التفكير بإيجابية والشعور بالتفاؤل يساهم فى الحماية من الإصابة بالخرف، وهو أمر غير مكلف تماماً كما هو الحال مع الأدوية، وأسهل بكثير من القيام بممارسة الرياضة.
>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Psychology and Aging"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى.

وكانت نتائج الدراسات السابقة قد كشفت أن التفكير الإيجابى يساهم فى زيادة العمر الافتراضى لكبار السن بمقدار 7 سنوات ونصف.

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