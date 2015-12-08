«الليثى» يدعو برامج «التوك شو» لتخصيص 10 دقائق لعمل الخير

كتبت:إنجي لطفي

أذاعت الاعلامية دعاء عامر تقرير مصور من خلال برنامجها بقناة النهار حول مشاركة الاعلامى عمرو الليثى معها فى حملة «ستر وغطا» لتوزيع الملابس والبطاطين للمحتاجين.

وقالت دعاء عامر أن الدكتورعمرو الليثى ومؤسسة «وأحد من الناس» متواجدين فى كل عمل خيرى لمساعدة المحتاجين

وأعرب الاعلامى عمرو الليثى خلال تقرير مصورعن سعادته بمشاركته في حملة «ستر وغطا» مع الاعلامية دعاء عامر ، ووجه الليثى التهنئة لها على الفكرة بمشاركة مؤسسة وبرنامج واحد من الناس.

ونوه الدكتورالليثي أن دعاء عامر من الإعلاميين اللي بيقدموا خير حقيقي للمحتاجين ، لأن البلد محتاجة في كل قناة برنامج تنموي، ولو كل إعلامي وقناة اهتمت بتقديم برنامج تنموى لمساعدة المحتاجين سيكون هناك تكافل اجتماعي، ويكون الاعلام بيساعد على التكافل والتعاون بدل من تفريق الناس بالسياسة

ودعا «الليثى» برامج التوك شو التي تستمر مدتها ساعتين واكثر إلى تخصيص من 10 الى 15 دقيقة لعمل الخير والقاء الضوء على قرية تحتاج المساعدة ويدعو المشاهدين الى عمل الخير قائلاً ”نحن فى امس الحاجة الى مساعدة بعضناً البعض”.

وأضاف «الليثى» “الشتاء هذا العام صعب جدًا وشاهدنا ما حدث فى الاسكندرية والبحيرة من سيول وبرد قارص ، واحنا إن شاء الله مكملين في حملة ستروغطا وفي عمل الخيرونحن اليوم باحدى قرى محافظة الجيزة”.

وأوضح الليثى أن مؤسسة واحد من الناس تقوم شهرياً بمساعدة 100 عروسة وتوفير كافة المستلزمات حتى اقامة الزفاف ، بالاضافة إلى ايصال المياه الى 1000 منزل ، وايضاً تعليم الاطفال الذين لم يكملوا مرحلة التعليم الاساسى ، وعمرات وشقق بفضل الله.

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