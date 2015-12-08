العبادي يدعو «الناتو» للتدخل لاجبار تركيا علي سحب قواتها من العراق

دعا حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، حلف الأطلسي «الناتو» استخدام سلطته لحث تركيا على سحب قواتها فورًا من شمال العراق.

وكان داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن إرسال قوات تركية للعراق توقف، ولكنه شدد على أن بلاده لن تسحب قواتها من العراق في الوقت الحالي، حسبما أفادت العربية نت.

وأبلغ أوغلو، نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، أن عمليات تركيا في العراق تهدف إلى الإسهام في قتال تنظيم داعش، كما عبر عن رغبته في زيارة بغداد في أقرب فرصة، وإجراء حوار مباشر مع القيادة العراقية.

وكانت روسيا قد طلبت من مجلس الأمن مناقشة الانتشار العسكري التركي على الأراضي العراقية، خلال جلسة غير طارئة، اليوم الثلاثاء.