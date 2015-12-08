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السيسى: نرحب باليونان شريكا فى مسيرة التنمية..ويؤكد: نتبادل الحضارة والتاريخ

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السيسى: نرحب باليونان شريكا فى مسيرة التنمية..ويؤكد: نتبادل الحضارة والتاريخ السيسى: نرحب باليونان شريكا فى مسيرة التنمية..ويؤكد: نتبادل الحضارة والتاريخ
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشعب المصرى انتخب برلمانه وممثليه التشريعيين، بما يستكمل بناء الدولة المدنية المصرية الحديثة ومؤسساتها الديمقراطية، ويتيح مناخًا صحيًا للاستقرار السياسى.

وأكد السيسى فى كلمته بمنتدى التعاون المصرى اليونانى، أن أولويات المرحلة المقبلة تثمل فى دفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأختتم السيسى، كلمته بالتأكيد على أن ترحب باليونان كشريك عزيز فى مسيرتها نحو التنمية وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج، وتتطلع الى إسهامها القيم فى البناء على تاريخ ممتد من التبادل التجارى والاقتصادى بين حضاريتين عظيمتين أقامتا قديمًا جسرًا من الرخاء عبر البحر المتوسط، وتقفان حديثًا فى مقدمة من يبتغون مستقبل أفضل لشعوب العالم.


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