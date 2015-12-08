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السيسى: اتخذنا إجراءات رادعة ضد الفساد وأصدرنا تشريعات جاذبة للاستثمار

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السيسى: اتخذنا إجراءات رادعة ضد الفساد وأصدرنا تشريعات جاذبة للاستثمار السيسى: اتخذنا إجراءات رادعة ضد الفساد وأصدرنا تشريعات جاذبة للاستثمار
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه على اقتناع تام بأن عماد الشراكة بين واليونان يقوم على اطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسى لتحقيق التنمية، من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة.

وأضاف "السيسى" فى كلمة له بمنتدى الأعمال المصرى اليونانى بأثينا، أنه يدرك أن مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتغيير الطريق لها، وإزالة ما يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيرا إلى أن مصر اتخذت كافة الخطوات، وأصدرت التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما فى ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل فى السوق المصرى.


>السيسى: نرحب باليونان شريكا فى مسيرة التنمية..ويؤكد: نتبادل الحضارة والتاريخ
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- السيسى من أثينا: اكتشافات الغاز المصرية تتيح فرصا واعدة لقبرص واليونان
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- ننشر نص كلمة السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس وزراء اليونان.. الرئيس: العلاقات الثنائية تشهد نموا غير مسبوق.. ملتزمون بالعمل لإعادة الأمن والاستقرار لمنطقتنا.. ويشيد بدور اليونان إقليميا ودوليا
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مصر 365

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