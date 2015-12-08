السيسى: مصر تلمس نتائج إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومعدلات الاستثمار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بدأت بالفعل لمس نتائج إيجابية للجهد المبذول على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى، الذى ترجم إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى.

وأشار السيسى فى كلمته بمنتدى التعاون المصرى اليونانى، إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى نحو 5.7 مليار دولار من يوليو 2014، حتى نهاية مارس 2015، ووصل معدل النمو إلى 4.1% فى عام 2014 ونتوقع وصوله الى 5.2%، فى العام المالى 2015 – 2016.

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