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عمدة نيويورك لـ"CNN": هجوم دونالد ترامب على المسلمين يخدم تنظيم داعش

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عمدة نيويورك لـ"CNN": هجوم دونالد ترامب على المسلمين يخدم تنظيم داعش عمدة نيويورك لـ"CNN": هجوم دونالد ترامب على المسلمين يخدم تنظيم داعش
قال عمدة نيويورك، بيل دى بلاسيو، إن تصريحات الملياردير الأمريكى، دونالد ، المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، لا تجعل أمريكا أقوى.

وأكد عمدة نيويورك فى مقابلة مع CNN، مساء الثلاثاء، أن الشعب الأمريكى سيرفض هذه التصريحات، والتى دعا فيها ترامب إلى عدم دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن "التاريخ يقول لنا بأن علينا الوقوف ومواجهة الأمر عندما يتعلق الموضوع بالقيم الأمريكية وإن حاول شخص الدخول وخلق تقسيم، لأن من الواضح أنه يسعى للتقسيم."

وتابع: "تحليلات عديدة تظهر حجم التصريحات التى يلجأ فيها ترامب لاستخدام عبارات تنضوى تحت نحن ضدهم قاصدا الأمريكيين! هذا لا يجعلنا أقوى، وجاء الوقت لنقول إنه يقوم بما يريده الأعداء، لأن الأعداء ومنهم داعش يريدون رؤية أمريكا مقسمة ومنقلبة ضد المجتمع المسلم وترامب يقع فى هذا الفخ."

من جهته قال رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون بحسب بيان صادر عن مكتبه: "أعارض التصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب والتى لا تساعد وهى ببساطة خاطئة."


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