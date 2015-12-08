الائتلاف السورى: مؤتمر "الرياض" أول محاولة جادة لجمع المعارضة المعتدلة

قال خطيب بدلة، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السورى المعارض ، إن مؤتمر المعارضة السورية فى الرياض يعد أول محاولة جادة وشاملة لجمع كافة أطياف المعارضة، مشيراً إلى كونه أول اجتماع بين الفصائل السياسية والعسكرية المعتدلة فى سوريا.

وأضاف "بدلة" خلال لقاءله ببرنامج "وراء الحدث"، المذاع على قناة "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامى بهاء ملحم، أن المملكة العربية السعودية لاعب أساسى فى المنطقة ووقفت كثيراً مع المعارضة السورية، لافتاً إلى أن النقاط التى تطرحها "الرياض" هى نفس طموحات المعارضة وخاصة إقصاء "الأسد" من المستقبل السورى.

- الجارديان: مؤتمر الرياض يسعى لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة للتوصل لتسوية