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المشاهدة المفرطة للتليفزيون تحنى ظهرك وتعرضك لمرض السكر بنسبة 14%

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المشاهدة المفرطة للتليفزيون تحنى ظهرك وتعرضك لمرض السكر بنسبة 14% المشاهدة المفرطة للتليفزيون تحنى ظهرك وتعرضك لمرض السكر بنسبة 14%
جميعنا نعرف أن المشاهدة المفرطة للتليفزيون تضعف النظر وتسبب السمنة وتجعلنا نأكل طعاما غير صحى مثل الوجبات الجاهزة، لكن كشف الموقع الأخبارى الأمريكى "Fox News"، عن 3 أخطار جسدية غريبة قد لا نعرفها ناتجة عن المشاهدة المفرطة للتليفزيون “TV”، والتى تشمل:

الإفراط فى مشاهدة التليفزيون يسبب اعوجاج العمود الفقرى
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>الجلوس الخاطئ يسبب انحناء العمود الفقرى فيكون على شكل حرف "C"، والحفاظ على هذا الوضع لفترة طويلة جدا يمكن أن يسبب ضيق وألم بالعضلات والتهاب الفقرات.
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الإفراط فى مشاهدة التليفزيون يسبب الإصابة بالسكر
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>كشفت دراسة أمريكية استغرقت ست سنوات، أن كل ساعتين من مشاهدة التليفزيون تسبب ارتفاع خطر الإصابة بالسمنة إلى 23%، مع ارتفاع خطر الإصابة بالسكر بنسبة 14%.
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الإفراط فى مشاهدة التليفزيون تسبب ضررا للدماغ وصعوبة فى النوم
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>كشف باحثون من مستشفى بريجهام البريطانية للنساء مؤخرا أن الانغماس فى مشاهدة التليفزيون الذى يصدر ضوء الفلورسنت لحوالى 4 ساعات قبل النوم، يترتب عليه صعوبة فى النوم والترنح والشعور بالدوخة فى اليوم التالى.

وأوضح الباحثون أن "الضوء الأزرق" المنبعث من التليفزيونات يمنع إفراز الميلاتونين فى المخ، وهو الهرمون المسئول عن المزاج.

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مصر 365