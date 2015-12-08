ظهور عنتيل جديد في الدقهلية يعتدي جنسياً على 15 طالبة في المرحلة الإعدادية

قامت قوات الأمن في محافظة الدقهلية بمركز ميت غمر تحديداً بإلقاء القبض على مدرس في مدرسة للطالبات في المرحلة الإعدادية و ذلك بعد اتهامه بالاعتداء على 15 طالبة في الصف الثالث الإعدادي، و اعتراف الطالبات بأنه يقوم بذلك أكثر من مرة و منذ فترة طويلة، لكن لم تقم أي من الطالبات الذين يتم الاعتداء عليهن بالإبلاغ عنه، و كشف أهل المحافظة أنه عنتيلاً جديداً يستغل موقعه الوظيفي نظراً لقيامه بتدريس طالبات من الصف الثالث الإعدادي.

و تم الكشف على هذه الجريمة بعد أن أصيبت إحدى طالبات المدرسة التي يعمل بها عنتيل الدقهلية كمدرس بحالة من الإغماء و تم نقلها إلى المستشفى فوراً و بعد الكشف عليها اتضح بأنها حامل في الشهور الأولى لها، و عندما تم استجوابها اعترفت الطالبة بعد الكشف الطبي عليها بأن المدرس كان يمارس معها الرذيلة كثيراً.

و بعد تحويل طالبات الصف الثالث الإعدادي من نفس المدرسة للكشف الطبي تبين أنه كان يمارس الرذيلة مع أكثر من 15 طالبة من نفس المدرسة، و تم إبلاغ أهل الفتاة بأن ابنتهم حامل في الشهور الأولى، كما تم إبلاغ أهالي بقية الفتيات بالجريمة، مما دعاهم لمحاولة إحراق المدرسة، لكن تدخل قوات الأمن منعتهم من ذلك و سيطرت عى الموقف، و تجري الآن عمليات التحقيق في الواقعة كما تم ضبط المعلم المتهم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads