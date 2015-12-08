«وزير الاتصالات» يفتتح مبنى جديد بالقرية الذكية

افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم المبني الجديد لشركة “إي فاينانس” العاملة في مجال تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقرية الذكية.

واستمع القاضي خلال الجولة إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس إبراهيم سرحان ، الذي استعرض مجموعة من الخدمات التى تقدمها الشركة، والتطور الذي شهدته الشركة منذ نشاتها قبل عشر سنوات بإعتبارها شركة وطنية مساهمة، ويضم مساهميها بنك الاستثمار القومي (70%) والبنك الأهلي المصري (10%)، وبنك مصر (10%) وشركة بنوك مصر (10%) وتساهم بشكل مباشر وفعال فى تنمية إقتصاد مصر وإزدهاره لكونها رائدة ومتخصصة في مجال المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية في جمهورية مصر العربية وذلك عن طريق تقديم أحدث نظم الدفع الإلكتروني وخدمات تطوير وتكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية وكذلك بيئة عمل آمنة وفقًا لمعايير الأمان المتبعة دوليا.

وأطلع الوزير على عرض تسجيلي عن معدلات التشغيل وإمكانيات الكفاءات البشرية العاملة في الشركة، والتى يعمل فيها أكثر من 900 موظف على مستوى 27 محافظة، تم تدريبهم على أعلى مستوى إحترافي لتقديم الخدمات.

من جانبه ،أكد إبراهيم سرحان أن الشركة تعتبر شريكا استراتيجيا للحكومة المصرية في المشروعات التي تقوم بها، وإنها مستعدة لتنفيذ المشروعات القومية الجديدة إيماناً منها بدروها البناء نحو تنمية الإقتصاد الوطني

وأضاف إنه تم إنشاء شبكة مشفرة ومؤمنة تربط الشركة بجميع الأطراف التى تتعامل معها الشركة مثل البنك المركزي ووزارة المالية ومصالحها والبنوك العاملة في السوق والبترول وغيرها من الجهات.

ونوه «سرحان» أن الشركة حصلت على شهادة جودة الأعمال الأيزو 9001 و 2700 في تامين المعلومات وضمان استمرارية الأعمال،و شهادة الPCI والتي تضمن إلتزام الشركة في إتباع أعلي نظم تأمين البيانات والمعلومات خاصة في مجال إصدار البطاقات، ويتم تجديد هذه الشهادات بشكل سنوي بناء علي مراجعات دورية علي نظم الشركة من قبل المؤسسات العالمية.

والمبنى الجديد مقام على مساحة 1200 متر مربع ويضم سبعة طوابق ويعمل به أكثر من 400 موظفا، حيث تم تجهيزه بأحدث الوسائل والأدوات التكنولوجية والذي يأتي في إطار إهتمام الشركة بالبنية التحتية التى تعد من الركائز الأساسية لعملها ، والذي دفعها لتنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل: كارت البنزين الذكي، تحصيل الضرائب والجمارك إلكترونيا، دفع رواتب الموظفين الحكوميين بالطرق الالكترونية.