فيديو|«الحكومة العراقية»:وجود التركية فى الموصل ينتهك السيادة العراقيه

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن التصريحات الأخيرة لوزير خارجية تركيا التى اعلن فيها عدم انسحاب القوات التركية من الموصل تعد انتهاكاً للسيادة العراقية.

وأضاف خلال لقاءٍ له على قناة «الغد العربي» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن العراق لن يسكت عن ما أعلنته تركيا مؤخراً، ويدرس في الوقت الحالي اللجوء للخيارات التي يكفلها القانون الدولي.

وأكد الحديثي أن القوات التركية دخلت إلى العراق دون طلب او موافقه من الحكومة العراقية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن العراق تسعى للحفاظ على سيادتها وذلك من خلال كافة الوسائل القانونية أولها اللجوء لمجلس الأمن.

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