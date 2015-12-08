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إصابة ضابط شرطة وزوجته وأولاده فى حادث تصادم بالمنيا

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إصابة ضابط شرطة وزوجته وأولاده فى حادث تصادم بالمنيا إصابة ضابط شرطة وزوجته وأولاده فى حادث تصادم بالمنيا
أصيب ضابط شرطة وزوجته وأولاده، إثر اصطدام سيارته بسيارة ربع نقل، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، على طريق - أسوان الزراعى أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة النقيب "مصطفى.ع"، معاون مباحث بقسم شرطة مركز المنيا، وزوجته وأولاده.

وبالانتقال تبين تصادم بين سيارة ربع نقل رقم 40715 نقل المنيا، وسيارة ملاكى رقم 4867 ن ب ج، قيادة النقيب "مصطفى.ع"، معاون مباحث بقسم شرطة مركز المنيا، وأسفر الحادث عن إصابة ضابط شرطة وزوجته وأولاده بإصابات متنوعة، بسحجات وكدمات وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام والمنيا الجامعى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365

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