الفيفا يراقب لقاء أبو تريكة ورونالدينيو وديل بييرو الاستعراضي

أفاد مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفيفا سيراقب مشاركة بعض اللاعبين المسجلين بمباراة استعراضية تقام في الكويت هذا الشهر والتي يشارك بها نجم مصر السابق محمد أبو تريكة.

وتقام هذه المباراة الاستعراضية يوم 18 ديسمبر الجاري بمناسبة افتتاح ملعب جابر الرياضي الدولي.

بالصور - أبو تريكة ورونالدينيو ونيستا وديل بييرو في لقاء منتظر

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن الفيفا يراقب إذا ما كان هذا اللقاء سيضم لاعبين حاليين ومسجلين لدى الأندية ولدى اتحاداتهم الوطنية، وذلك على خلفية إيقاف الكويت منذ أكتوبر الماضي عن ممارسة أي نشاط كروي أو استضافة مباريات رسمية بسبب تعارض القوانين الرياضية الداخلية مع قوانينه.

"إذا تم إثبات مشاركة أحد هؤلاء اللاعبين المسجلة في هذا اللقاء، فإنه سيحال إلى لجنة الانضباط بالفيفا"، حسب المصدر.

ويستعد محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر السابق للمشاركة بجوار البرازيلي رونالدينيو وأليساندرو ديل بييرو وستيفن جيرارد وكوكبة من نجوم العالم ضد نجوم الكويت في هذا اللقاء.

ومن المنتظر أن يقود فريق نجوم العالم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وميلان السابق.

وستشهد المباراة تواجد رونالدينيو وأليساندرو ديل بييرو وأليساندرو نيستا ولويس فيجو وستيفن جيرارد وبول سكولز وروبيرت بيريز وغيرهم من النجوم.

شاهد نجوم العالم المُعلن عن مشاركتهم مع أبو تريكة في لقاء منتظر في الكويت