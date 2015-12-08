بالصور - باكيتا يصل القاهرة لتدريب الزمالك

وصل القاهرة البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني الجديد للزمالك استعدادا لتوقيع العقود وتولي مسؤولية تدريب الفريق رسميا.

وكان الزمالك قد اتفق مع باكيتا على خلافة البرتغالي جوزفالدو فيريرا في تدريب الفريق.

ووصل باكيتا للقاهرة مساء الثلاثاء برفقة مواطنه لويس جوستافو مدرب الأحمال وكان في انتظاره إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق وكذلك أمير مرتضى منصور.

بالإضافة لوكيله سالم محمد سالم ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

ولم يدل باكيتا بأي تصريحات للصحفيين بسبب اتفاقه مع إدارة الزمالك.

باكيتا المدير الفني السابق للغرافة القطري كان قد وافق على خوض تجربته الأولى في مصر مع الزمالك بعد رحلة طويلة في الملاعب العربية بالسعودية وقطر وليبيا.

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