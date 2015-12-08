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الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لمواجهة الزمالك في شرم الشيخ وديا

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الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لمواجهة الزمالك في شرم الشيخ وديا الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى لمواجهة الزمالك في شرم الشيخ وديا

يسعى الإسماعيلي لملاقاة الزمالك في مباراة ودية تقام في شرم الشيخ في إطار تدعيم السياحة في .

وكان من المقرر أن يلاقي الإسماعيلي منافسه الإفريقي في شرم الشيخ ولكن تم إلغاء تلك المباراة بسبب ارتباطات الفريق التونسي.

وتحدث محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com قائلا:"المباراة مع الزمالك تأتي تعويضا لعدم مواجه الإفريقي في التاسع من الشهر الجاري".

وأضاف"اقترحنا على إدارة الزمالك فكرة المباراة ولاقت ترحيبا كبيرا".

وأتم"المفاوضات مع الزمالك على إقامة المباراة اقتربت من نهايتها".

يذكر أن الإسماعيلي عاد إلى مصر بعد خوض معسكر خارجي في تونس خاض من خلاله ثلاث مباريات ودية أمام الإفريقي والترجي ومستقبل المرسى.

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