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حكاية في الجول (3) – سمير عدلي يروي.. سُرقت ميداليات تتويج الأهلي فاستعدناها بصدفة غريبة

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حكاية في الجول (3) – سمير عدلي يروي.. سُرقت ميداليات تتويج الأهلي فاستعدناها بصدفة غريبة حكاية في الجول (3) – سمير عدلي يروي.. سُرقت ميداليات تتويج الأهلي فاستعدناها بصدفة غريبة

مازلنا في بطولة الأهلي الإفريقية الأولى.. إنه عام 1982 ومغامرة جديدة يرويها سمير عدلي المدير الإداري النشيط في الجهاز الفني الذي يقوده محمود الجوهري.

يقدم FilGoal.com سلسلة من الحكايات التي تغطي تاريخا طويلا للكرة المصرية مع سمير عدلي.

وكانت الحلقة الأولى عن - "قبيلة الأشانتي وماذا فعلت لكي يخسر الأهلي بطولة إفريقيا.. وحيلة الجوهري".

والثانية عن – "عندما تكاتفت غانا لإسقاط الأهلي"

وما يلي الحلقة الثالثة والتي يروي فيها سمير عدلي قصة سرقة ميداليات تتويج الأهلي.. والصدفة التي أعادتها له.

"أثناء تسلم الأهلي كأس وميداليات البطولة بطبيعتي أحرص على التنظيم.. وقف الجهاز الفني كاملا ثم اللاعبين على المنصة لاستلام الميداليات في بطولة 1982".

"استلم العديد من اللاعبين الميداليات لكن وجدنا عجز ست ميداليات بسبب أنها سُرقت. طبعا الأمر كان مزعج جدا، أول بطولة ويتم سرقة ميدالياتها".

"وعدنا الاتحاد الإفريقي أنه سيسلمنا بديلا لها لاحقا، لكن طبعا لم يكن مؤكد".

"غادرنا عائدين إلى القاهرة ولأنني دقيق بطبعي أحرص على أن أكون آخر الصاعدين على متن الطائرة للتأكد من نقل الحقائب والأفراد إليها بشكل سليم".

"ومن المصادفة الغريبة أثناء انتظاري نقل كل الحقائب وجدت العربة التي يقودها أحد العمال وبها حقائب اللاعبين تمر من أمامي".

"لمحت في مفاتيح هذه السيارة أن العامل استخدم الميدالية الذهبية كميدالية مفاتيح. أشرت إليه بالوقوف ثم اقتربت وقمت بنزع المفاتيح كاملة بالميدالية".

"انفعلت جدا عليه وطالبته بباقي الميداليات حتى أن مسؤولي المطار طالبوني بالهدوء وإعادة إليه المفاتيح لكني رفضت وقلت هذا أقل عقاب له".

"تأخرت طائرة في الإقلاع نصف ساعة حتى نجحت في إعادة الميداليات الست المسروقة".

"اتضح أن الميداليات سرقت أثناء نقلها من الكاف إلى غانا لتسليمها إلينا.. وكل عامل يأتي بالآخر حتى حصلنا عليها جميعا وعدنا بها إلى القاهرة".

"وإلى يومنا هذا مازالت مفاتيح هذه السيارة في حوزتي".

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الصورة من صفحة تاريخ الكرة في مصر

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