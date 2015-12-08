أخبار عاجلة

ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيديو | أول مطعم كشري مصري في «رام الله»

Google+ Print
فيديو | أول مطعم كشري مصري في «رام الله» فيديو | أول مطعم كشري مصري في «رام الله»

طبق كشري – أرشيفية

لجأ مواطن فلسطيني إلى افتتاح مطعم جديد لعمل الكشري المصري لأول مرة في رام الله، وذلك في ظل سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها الدولة الفلسطينية بسبب أفعال قوات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن المواطن الفلسطيني يدعى “شاهر أبو الحسن”، البالغ من العمر 34 عاما، ويعمل مهندس كمبيوتر، متزوج بفتاة مصرية تدعى فاتن، والتي ساعدته في افتتاح ذلك المطعم الذي يحمل اسم “كايرو”.

ولفت أبو الحسن بأن الفكرة راودته بعدما عاد من بعد إنهاء فترة دراسته، مشيرا إلى أن المطعم يقوم بإعداد العديد من الوجبات المصريه مثل أم على والمكرونة بالبشاميل.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا