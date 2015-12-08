فيديو | أول مطعم كشري مصري في «رام الله»

لجأ مواطن فلسطيني إلى افتتاح مطعم جديد لعمل الكشري المصري لأول مرة في رام الله، وذلك في ظل سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها الدولة الفلسطينية بسبب أفعال قوات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن المواطن الفلسطيني يدعى “شاهر أبو الحسن”، البالغ من العمر 34 عاما، ويعمل مهندس كمبيوتر، متزوج بفتاة مصرية تدعى فاتن، والتي ساعدته في افتتاح ذلك المطعم الذي يحمل اسم “كايرو”.

ولفت أبو الحسن بأن الفكرة راودته بعدما عاد من مصر بعد إنهاء فترة دراسته، مشيرا إلى أن المطعم يقوم بإعداد العديد من الوجبات المصريه مثل أم على والمكرونة بالبشاميل.

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