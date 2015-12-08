«برلمانية عراقية»يدرس الخيار العسكري ضد تركيا

قالت عالية نصيف، عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، إنّ الحكومة العراقية تدرس الخيار العسكري ضد تركيا لسحب قواتها، مضيفة: «القائد العام للقوات المسلحة صرح اليوم، بأنّ الطيران العراقي على أهُبة الاستعداد لضرب تمركز القوات التركية».

وأكدت «عالية»، خلال لقاءٍ لها على فضائية «الغد العربي» الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن التحالف الوطني والقوى السياسية العراقية سيجتمع غدًا لتوحيد المواقف، واتخاذ موقف ضد تركيا، مضيفة: «الحكومة العراقية ستتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد تركيا.

وتابعت أنّ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تُبيح للدولة العراقية رد العدوان التي يأتي عليها، لذلك يجب على تركيا سحب قواتها، لأنّ هذه القوات ليست تدريبية، كما أنّها لم تأخذ موافقة من الحكومة العراقية لدخول هذه القوات التركية بل أخذت موافقة من المحافظ السابق ورئيس الإقليم السابق.

وأوضحت أنّ “هناك اتفاقية أمنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق تنص على الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، لذلك أمريكا مطالبة أنْ تقوم بالتزاماتها”.