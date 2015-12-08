خالد الجندي: أطالب بإغلاق جميع «البارات» في مصر وأقول للسبكي «اتقي ربنا‎»

أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه يطالب بغلق جميع البارات في مصر ووجه رسالة للمنتج أحمد السبكي ومحمد السبكي، قائلًا: اتق الله فيما تقدمه وتسائل كيف ستواجه ربنا بهذه الأعمال.

وأضاف الجندي، في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت، أن الفيس بوك يقوم بعمل تفرقة في البيوت فالزوج له باص وورد والزوجه باص وورد وهو ما قد يشعل الخلاف بينهما، وأكد الجندي أن زوجته على علم بالباص الوورد الخاص به، وقال ضاحكًا إنها هي التي تقوم بتغبيره من وقت لأخر.

ونفى الجندي ما نشر على لسانه حول دخول ضحايا تفجير الملهي الليلي بالعجوزة النار، قائلًا: الله فقط هو الإعلام بذلك وليس العباد، وأكد الجندي أن مصر الثالثة على العالم في الدخول على المواقع الإباحية.