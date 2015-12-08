أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خالد الجندي: أطالب بإغلاق جميع «البارات» في مصر وأقول للسبكي «اتقي ربنا‎»

Google+ Print
خالد الجندي: أطالب بإغلاق جميع «البارات» في مصر وأقول للسبكي «اتقي ربنا‎» خالد الجندي: أطالب بإغلاق جميع «البارات» في مصر وأقول للسبكي «اتقي ربنا‎»

الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه يطالب بغلق جميع البارات في ووجه رسالة للمنتج أحمد السبكي ومحمد السبكي، قائلًا: اتق الله فيما تقدمه وتسائل كيف ستواجه ربنا بهذه الأعمال.

وأضاف الجندي، في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت، أن الفيس بوك يقوم بعمل تفرقة في البيوت فالزوج له باص وورد والزوجه باص وورد وهو ما قد يشعل الخلاف بينهما، وأكد الجندي أن زوجته على علم بالباص الوورد الخاص به، وقال ضاحكًا إنها هي التي تقوم بتغبيره من وقت لأخر.

ونفى الجندي ما نشر على لسانه حول دخول ضحايا تفجير الملهي الليلي بالعجوزة النار، قائلًا: الله فقط هو الإعلام بذلك وليس العباد، وأكد الجندي أن مصر الثالثة على العالم في الدخول على المواقع الإباحية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر