وزير السياحة: إعادة طرح فكرة استخدام الروبل لجلب السياحة الروسية لمصر

أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، إعادة طرح فكرة استخدام عملة الروبل أمام الجنيه، لزيادة السياحة الروسية لمصر.

وقال زعزوع، فى تصريحاتٍ صحفية له اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر المشاريع الاقتصادية الكبرى الذى تعقده شركة "ميد" بأحد فنادق القاهرة: "أعدت طرح دراسة إمكانية استخدام الروبل أمام الجنيه لزيادة السياحة الروسية إلى مصر فى المرحلة المقبلة وذلك باجتماع مجلس الوزراء".

وأعلن زعزوع، عن تسهيلات لدول المغرب العربى خلال الأيام المُقْبِلَة، تتعلق بمَنْح السياحة المغربية التأشيرة بالمطار أو بدولتهم دون موافقات أمنية، لجلب السياحة المغربية، وسيشهد نهاية الشهر الجارى رحلات سياحة مغربية إلى مصر.

وأكد اهتمام الحكومة بجلب السياحة العربية، حيث ستعود الرحلات من دولة الكويت مرة أخرى فى 15 ديسمبر الجارى، وفى مطلع يناير ستبدأ حملة ترويج للسياحة الأوروبية بعد انتهاء إجراءات تأمين المطارات.

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