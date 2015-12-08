أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير السياحة: إعادة طرح فكرة استخدام الروبل لجلب السياحة الروسية لمصر

Google+ Print
وزير السياحة: إعادة طرح فكرة استخدام الروبل لجلب السياحة الروسية لمصر وزير السياحة: إعادة طرح فكرة استخدام الروبل لجلب السياحة الروسية لمصر
أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، إعادة طرح فكرة استخدام عملة الروبل أمام الجنيه، لزيادة السياحة الروسية لمصر.

وقال زعزوع، فى تصريحاتٍ صحفية له اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر المشاريع الاقتصادية الكبرى الذى تعقده شركة "ميد" بأحد فنادق القاهرة: "أعدت طرح دراسة إمكانية استخدام الروبل أمام الجنيه لزيادة السياحة الروسية إلى فى المرحلة المقبلة وذلك باجتماع مجلس الوزراء".

وأعلن زعزوع، عن تسهيلات لدول المغرب العربى خلال الأيام المُقْبِلَة، تتعلق بمَنْح السياحة المغربية التأشيرة بالمطار أو بدولتهم دون موافقات أمنية، لجلب السياحة المغربية، وسيشهد نهاية الشهر الجارى رحلات سياحة مغربية إلى مصر.

وأكد اهتمام بجلب السياحة العربية، حيث ستعود الرحلات من دولة الكويت مرة أخرى فى 15 ديسمبر الجارى، وفى مطلع يناير ستبدأ حملة ترويج للسياحة الأوروبية بعد انتهاء إجراءات تأمين المطارات.


>وزير السياحة: 2.2 مليار جنيه خسائر القطاع شهريا بعد حادث الطائرة الروسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر