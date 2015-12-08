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سقوط عصابة "البس وأبو لحسة" لسرقة المواطنين فى البحيرة

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سقوط عصابة "البس وأبو لحسة" لسرقة المواطنين فى البحيرة سقوط عصابة "البس وأبو لحسة" لسرقة المواطنين فى البحيرة
تمكن قبل قليل ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، اليوم، من ضبط أخطر تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا فى ارتكاب جرائم السرقات العامة والنشل، متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار مفادها قيام كل من "م م أ ف" وشهرته "البس" عاطل ومقيم مساكن الباطنية دائرة القسم السابق اتهامه فى عدد ( 12 ) قضية متنوعة ( نشل، تموين ، ضرب ، سلاح ، سرقة ) آخرها القضية رقم 6433/2015 جنح قسم كفر الدوار " تبديد " ، " م ح ب " عاطل ومقيم الحديد قسم كفر الدوار السابق إتهامه فى عدد ( 12 ) قضية متنوعة ( نشل , تموين ، ضرب ، سلاح ، سرقة ) أخرهم القضية رقم 3153/2015 جنح قسم كفر الدوار " ضرب " ، " أ ح ب أ " وشهرته "أبو لحسة" عاطل ومقيم الميزانة قسم كفر الدوار بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات العامة والنشل متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول والثانى عدد ( 2 ) سكين كبيرة الحجم والثالث بحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع تم ضبط مسروقات " إحدى الوقائع " بإرشاد المتهمين وبعرضها على مالكها تعرف عليها وأضافوا بإنفاق المبالغ المالية على مستلزماتهم الخاصة وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365