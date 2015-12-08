ضبط صاحب مصنع بحوزته 14 طن زيوت غير صالحة للاستخدام الآدمى بالجيزة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من إلقاء القبض على صاحب مصنع، لإعادته تدوير واسخدام الزيوت السابقة، وإعادة بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب مصنع لتعبئة زيوت الطعام الكائن بالزيدية بمدينة أوسيم، بنطاق محافظة الجيزة، باستخدام زيوت سابقة الاستخدام وإعادة تدويرها والخالية من أى مستندات تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة بدون أى بيانات تفيد بتواريخ الإنتاج والصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط مسئول المصنع وطن و720 كيلو زيت طعام داخل جراكن بدون بيانات و400 كيلو سلع غذائية "طحينة" معبأة داخل جراكن "منتج نهائى" و12 طنا و500 كيلو زيت خام معبأة داخل تنكات بدون بيانات "مستلزمات إنتاج".

وقدمت لجنة مفتشى الأغذية تقريراً يفيد بأن المضبوطات خالية من أى مستندات ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم.