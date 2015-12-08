تحرير 8 آلاف و902 مخالفة مرورية بطرق ومحاور العاصمة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، على مدار 24 ساعة، من تحرير 8 آلاف و902 مخالفة مرورية، تنوعت بين السير عكس الاتجاه، والانتظار فى الممنوع، والسير بدون لوحات معدنية.

ورصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة 6 حالات لسائقين، تبين قيادتهم السيارات أثناء تعاطيهم المواد المخدرة. وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور، والطرق، وبالميادين، لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية، وسيارات النقل الثقيل.