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تفحم 3 جثث فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسماعيلية

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تفحم 3 جثث فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسماعيلية تفحم 3 جثث فى حادث تصادم على طريق القاهرة الإسماعيلية
شهد طريق القاهرة – الإسماعيلية حادثا مأساويا، حيث تفحم 3 أشخاص داخل سيارة ملاكى بيجو نتيجة اصطدامها بسيارة أخرى فيرنا.

وقال شهود عيان: إن النيران اشتعلت فى السيارة البيجو نتيجة تصادمها مع السيارة الفيرنا بالقرب من مدينة الشروق على طريق القاهرة – الإسماعيلية، وأضافوا أن السياراة البيجو انقلبت عدة مرات نتيجة حادث التصادم، ما أدى إلى اشتعال النيران فى السيارة، وأكدوا أن بداخلها حوالى 3 جثث متفحمة تماما داخل السيارة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقتها سيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على السيارة المحترقة، وتسيير العمل على الطريق ومنع تكدس السيارات.

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