محافظ الإسكندرية بالإنابة تتفقد تطوير محطة التنقية الغربية للصرف الصحى

تفقدت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، اليوم، المشروع البيئى للتطوير الجزئى لمحطة التنقية الغربية للصرف الصحى، وذلك لتخفيض أحمال التلوث على خليج المكس فى إطار مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية والممول من مرفق البيئة العالمية تحت إدارة البنك الدولى.

وخلال الزيارة استعرضت الخولى العرض التفصيلى للمشروع والذى يهدف إلى تحسين نوعية المياه ببحيرة مريوط، من أجل تقليل أحمال التلوث بخليج المكس، ومن ثم البحر المتوسط وإعداد خطة إدارة متكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، وأشارت إلى أن التعديات الموجودة بالمنطقة والتى تتمثل فى ثلثى المساحة المحيطة بالمحطة وما يعادل 30 فدانا من أصل 46 فدانا تمت مخاطبة الجهات المختصة بها، للتدخل بشكل فورى وعاجل لإيجاد حلول سريعة لها.

والجدير بالذكر أن مشروع إدارة المناطق الساحلية يعد أحد مشروعات التنمية التى تتم بالتعاون مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومرفق البيئة العالمية، لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية من أجل التنمية المستدامة، والمشروع ممول بمنحة من مرفق البيئة العالمية من خلال البنك الدولى قدرها 7,15 مليون دولار أمريكى، ويعتبر المشروع أحد المشروعات الرائدة المنخفضة التكاليف المقرر تنفيذها بجمهورية مصر العربية كما أنه يمكن تنفيذه بأى محطة لمعالجة الصرف الصحى لتحسين نوعية المياه بها.

ومن المخرجات الرئيسية للمشروع تنفيذ أعمال إنشائية وكهروميكانيكية لتركيـب وحـدات المعالجــة بالأغشيــة الحيويــة البيولوجية (Biofilm) ، وكذلك إنشاء منطقة أراض رطبة( Wetland ) داخـل محطة التنقية الغربية للصـرف الصحـى بالمحـافظـة (منطقـة عمـل المشــروع) بهــدف معـالجـة 50 ألف م3 / يوم، قبل الصرف على خليج المكس ثم البحر المتوسط.

ووفقاً لخطة عمل المشروع فقد تم الانتهاء من كل الإجراءات والاشتراطات المعمول بها بالبنك الدولى من طرح مناقصة محلية على الشركات المتخصصة، حيث تم التعاقد مع شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح (شركة مصرية)، لتنفيذ المشروع خلال فترة زمنية 24 شهر تبدأ من 19/4/2015.