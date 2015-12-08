129 موظفا بمستشفى جامعة الإسكندرية يطالبون بنقل جماعى لإلغاء "الأدنى" للأجور

تقدم 129 موظفًا وعضو هيئة تمريض بمستشفى طلبة الجامعة بالإسكندرية، بطلبات نقل جماعى بسبب إلغاء قرار الحد الأدنى للأجور، ما أثار استياء عدد من الموظفين وهيئات التمريض الذين طبق عليهم القرار .

وقالت وفاء أبو العطار، مشرفة تمريض، إن قرار الحد الأدنى جاء بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون الحد الأدنى للأجور بعد 30 يونيو، وبعد قرار تطبيقه على موظفى مستشفى جامعة الإسكندرية، قررت الإدارة المالية بالجامعة إلغاءه بعد اكتشاف أنه مخالف للقانون رغم صرفه للموظفين لمدة 4 أشهر متتالية.

وأضافت أن قرار الإلغاء يعد مخالفًا للقانون لأحقية الموظفين بالتطبيق عليهم قرار الحد الأدنى وقرار إلغاءه يتسبب في عواقب كبيرة خاصة لفئة العمال وهم الأكثر تضررًا خاصة بعد قيام بعض المطبق عليهم بالاقتراض والدين على أساس مبلغ الحد الأدنى .

وقالت هناء سعد، مشرفة تمريض، إن هناك فئة يطبق عليهم قرار الحد الأدنى وهم 80 موظفًا وهم الحاصلون على القرار بحكم قضائى، وقرت الإدارة المالية بالمخالفة للقانون تغيير منطوق الحكم من تطبيق الحد الأدنى إلى تطبيق جهود غير عادية.

وأضافت أنه منذ رفع الدعوى القضائية تم حذف عدد كبير من المطالبين بالحد الأدنى من المستندات المقدمة للهيئات القضائية، وطالبت بضرورة تطبيق القرار وسرعة اتخاذ إجراءات قانونية منعًا لتضرر العمال.

وأكدت أن الإجراءات التصعيدية التى يتخذها العاملون لا تتضمن إيقاف العمل نظرًا للحفاظ على حقوق المرضى وخطورة العمل داخل المستشفى.

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