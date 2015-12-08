أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..ختام مسابقة الدورى للشطرنج بجامعة كفر الشيخ

Google+ Print
بالصور..ختام مسابقة الدورى للشطرنج بجامعة كفر الشيخ بالصور..ختام مسابقة الدورى للشطرنج بجامعة كفر الشيخ
اختتمت اليوم فعاليات "مسابقة الدورى للشطرنج بجامعة كفر الشيخ" والتى شارك فيها 128 طالبا وطالبة فردى 32 وزوجى 96، التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعلنت الجامعة نتائج المسابقة وهى: الفائزين "الزوجى" طلاب بكليات الجامعة المركز الأول بكلية التجارة: عبد الرحمن عوض يونس وعمرو الحسينى محمد ومصطفى حسنى محمد.

المركز الثانى بكلية الزراعة: أحمد عامر محمد دومه ومحمود رمضان أبو زيد ومحمد إبراهيم عليوة.
>المركز الثالث بكلية الهندسة: بدير محمد أحمد ومحمود طارق يوسف وأحمد والسيد بكر.
>المركز الرابع بكلية الطب البيطرى: العمرى يوسف العمرى وسالم محمد الطحان وعمرو محمد عمار.

"الزوجى" طالبات كالآتى: المركز الأول بكلية الأسنان: مارى فارس تامر وسلفيا نبيل حريص وآلاء أبو راس والمركز الثانى والثالث بكلية الطب البيطرى: مارينا فارس تامر وداليا أحمد طاهر وسمر محمد نصار والمركز الرابع بكلية زراعة: هدير بدير عبد العزيز وشروق محمد يوسف صقر وسارة الشوادفى عبد الله.

"الفردى" طالبات: المركز الأول بكلية العلاج الطبيعى: شيماء عبد المجيد راغب، المركز الثانى بكلية الزراعة: هدير بدير عبد العزيز، المركز الثالث بكلية الآداب: غادة صبرى شاهين، المركز الرابع بكلية الطب البيطرى: مارينا فارس تامر.

"الفردى" طلاب: المركز الأول بكلية الهندسة: أحمد السيد بكر، المركز الثانى بكلية التجارة: عبد الرحمن عوض يونس، المركز الثالث بكلية الطب البشرى: أحمد محمد شريف، المركز الرابع بكلية العلوم: أحمد السيد الجوينى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365