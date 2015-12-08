رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتطوير للمنشآت

تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اليوم، بعض المنشآت داخل الجامعة للتأكد من أعمال الصيانة والتطوير للمبانى والمنشآت، وتفقد خلال الجولة فندق الجامعة للوقوف على أعمال التطوير والصيانة التى تنفذ حاليا لتطوير الشكل الجمالى بما يتناسب مع مكانة جامعة المنصورة دوليا.

كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية للمبنى الجديد لكلية الآداب والذى سيتم افتتاحه نهاية شهر ديسمبر وسيفتتحه الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بحضور الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب.

وشهد رئيس الجامعة أعمال التطوير والصيانة بالقرية الأولمبية والمبنى الجديد لكلية التربية الرياضية بحضور الدكتور أشرف شعلان عميد الكلية والدكتور سعد شلبى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وناقش القناوى والدكتور محمد صلاح الأستاذ بكلية العلوم ومنسق عام بروتوكول مركز الطاقة، الأمور المتعلقة بإنشاء مركز أبحاث وتكنولوجيا الطاقة وتم استعراض اللائحة التنظيمية والإدارية والمالية وتشكيل مجلس إدارة المركز ليكون برئاسة رئيس الجامعة وعضوية عدد من المتميزين والباحثين فى مجالات الطاقة النظيفة "متجددة ونووية" بالإضافة إلى عميد كلية العلوم وعميد كلية الهندسة.

وأكد رئيس الجامعة أن مبادرة جامعة المنصورة لتأسيس وإنشاء هذا المركز جاء فى توقيت هام ليواكب التطورات الدولية والمحلية وخاصة لسد الحاجة المتزايدة على الطاقة وليكون هناك جيل من الخريجين قادرون على العمل فى تكنولوجيا الطاقة النووية.

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