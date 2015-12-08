وكيل "الصحة" بالإسماعيلية: لا توجد حالات التهاب سحائى بمدارس المحافظة

أعلن الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه لا توجد حالات إصابة بمرض الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بالمحافظة، وذلك ما أثبتته التحاليل والتقارير الطبية، وأن مستشفيات المحافظة لم تسجل حالات إصابة حتى اليوم.

جاء ذلك أثناء زيارة وفد من المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية اليوم لقطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة إيناس حسين، وشملت الزيارة المستشفى العام، وحضر اللقاء الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور حسين مصطفى مدير المستشفى والدكتور محمود الشامى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قناة السويس والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث والناشط المجتمعى ياسر دهشان والإعلامى إبراهيم رمضان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة "يالا ننظفها" والتى تم تخصيص يوم من كل أسبوع لنظافة إحدى مستشفيات المحافظة، لم تتوقف وذلك بعد الإقبال الملحوظ من جانب عدد كبير من الشباب والنشطاء والشخصيات السياسية والعامة، والتى تهدف لتنظيف ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة واستعادة الوجه الجمالى والحضارى لمستشفيات الإسماعيلية .

وأضاف الشناوى، أنه سوف يتم تشغيل جهازى أشعة حديثين فى المستشفى العام ومستشفى القنطرة غرب بتكلفة تشغيل 600 ألف جنيه فى نهاية الشهر الحالى، بالإضافة إلى زيادة عدد التمريض بالمستشفى العام من 180 ممرضا وممرضة فى 2011 إلى 320 فى 2015، وزيادة عدد أسرة العناية المركز والحضانات، لافتا إلى أنه جار عمل إجراءات للتعاقد مع شركة نظافة تابعة للقوات المسلحة، ومشيرا إلى أنه تم تطوير 59 وحدة صحية على أعلى مستوى فى جميع أنحاء المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على متابعته المستمرة وذلك لسير وانتظام العمل، ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التى يتم تقديمها للمرضى والمترددين على مستشفيات الإسماعيلية، مشيراً إلى أن العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن.

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