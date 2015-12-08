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كلب مسعور يهاجم موظف أمن بكلية الآداب بجامعة بنها وزميله يقتله بعصا

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كلب مسعور يهاجم موظف أمن بكلية الآداب بجامعة بنها وزميله يقتله بعصا كلب مسعور يهاجم موظف أمن بكلية الآداب بجامعة بنها وزميله يقتله بعصا
هاجم كلب مسعور أحد مسئولى أمن إحدى بوابات كليات جامعة بنها، وتسبب فى إصابات متفرقة بجسده قبل أن يتدخل أحد زملائه ويضرب الكلب بعصا حتى الموت وسط حالة من الذعر بين الطلاب.

تلقى زين سرحان، مدير إدارة الأمن المدنى بجامعة بنها، اليوم، الثلاثاء، إخطارا بإصابة "أسامة.م" مسئول جراج كلية الآداب إثر مهاجمة كلب مسعور له، وحال محاولته الدفاع عن نفسه أصابه الكلب بأماكن متفرقة وتدخل زميله " إسلام.ح" وانهال على الكلب بعصا، مما أدى إلى موت الكلب.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الحميات وإعطاؤه مصل ضد العضة، وبعدها نقل إلى مستشفى الجامعة لمعالجة جرح حوالى 4 غرز وإجراء الفحوصات اللازمة.

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