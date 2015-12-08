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بالصور.. ضبط ربع طن مصنعات دواجن غير صالحة داخل مصنع بالإسماعيلية

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بالصور.. ضبط ربع طن مصنعات دواجن غير صالحة داخل مصنع بالإسماعيلية بالصور.. ضبط ربع طن مصنعات دواجن غير صالحة داخل مصنع بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث ، اليوم، الثلاثاء، من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الدواجن، وبداخله ربع طن مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار، وكيل المباحث، والقوة المرافقة لهما من ضبط ما يقرب من ربع طن مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص "تحت بير السلم" لتصنيع مصنعات الدواجن غير الصالحة، بمنطقة الصحارة بابو عطوة كما تم ضبط 35 كيلو بهارات ومكسبات طعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط " عصام .م .س" صاحب المصنع، وبعرض المضبوطات على الطب البيطرى، أثبتت فى تقريرها أن هناك تغير فى الخواص من حيث اللون والطعم والرائحة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحررعن الواقعة المحضر رقم 6 أحوال قسم شرطة التموين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6040 لسنة 2015 جنح قسم مركز القصاصين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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