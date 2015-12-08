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ضبط شبكة إنترنت غير مرخصة بقرية الطيرية فى البحيرة

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ضبط شبكة إنترنت غير مرخصة بقرية الطيرية فى البحيرة ضبط شبكة إنترنت غير مرخصة بقرية الطيرية فى البحيرة
تمكن قبل قليل العميد أحمد لطفى رئيس مباحث التليفونات بمنطقة غرب الدلتا، تحت إشراف اللواء خالد الطوخى مدير مباحث النقل والموصلات، والعميد حسن عبد العزيز مدير مباحث التليفونات، من ضبط أكبر إنترنت بقرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة، وضبط جميع الأجهزة المستخدمة فى عمليات البث بحوزة المتهم "م.أ.م"، والذى يستخدم الأجهزة غير المرخصة بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتعد من أكبر جرائم نظم الاتصالات غير المشروعة لاستقبال خدمة الإنترنت وإعادة بثها بما يضر باقتصاد الشركة المصرية للاتصالات وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365

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