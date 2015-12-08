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بالصور.. جميلات البرلمان يتصدرن المشهد بأول أيام استقبال نواب المرحلة الثانية

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بالصور.. جميلات البرلمان يتصدرن المشهد بأول أيام استقبال نواب المرحلة الثانية بالصور.. جميلات البرلمان يتصدرن المشهد بأول أيام استقبال نواب المرحلة الثانية
يشهد مجلس النواب القادم أكبر نسبة لمشاركة السيدات فى تاريخ البرلمانات، وظهر وفى اليوم الأول لاستقبال نواب المرحلة الثانية لاستخراج كارنيه العضوية،
>تمتع سيدات البرلمان بجمال وشياكة وأناقة فى ملابسهن، مما لفت أنظار كثير من الحاضرين فى المجلس، الأمر الذى وصفه البعض بأنه سيضفى على جلسات المجلس الحيوية والجاذبية.

أبرز الجميلات فى البرلمان القادم النائبة دينا عبد العزيز صاحبة الـ 31 عاما عن دائرة حلوان التى كانت تعتمد فى حملتها الانتخابية على السوشال ميديا والتجول على المقاهى والعشوائيات لتعريف نفسها للمواطنين.

قالت النائبة دينا عبد العزيز إنها ترشحت لحبها للوطن وسعيها الدؤوب للتطوير والنهضة إلى الأمام والرفع من شأن البلد، موكدة أن أهم الملفات التى يعتمد عليها برنامجها الانتخابى محاربة الفقر، وتطوير العشوائيات، وتمكين الشباب باعتبارها ممثلة عنهم.

ومن جانبها، قالت سيليفيا نبيل، نائبة "فى حب " التى تعد إحدى جميلات البرلمان إنها تهتم بطبقات المجتمع التى تحتاج إلى اهتمام من عمالة الأطفال وأطفال الشوارع إضافة لتطوير منظمة الصحة.

أما النائبة سعاد المصرى نائبة البرلمان عن قائمة فى حب مصر ببورسعيد، فجاءت إلى البرلمان من أجل تحقيق أحلام وآمال شباب بورسعيد وإنهاء المشاريع بأقصى جهد بسبب حالة الكساد التى تمر بها بورسعيد فى الخمس سنوات الماضية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365

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