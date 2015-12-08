السيسى ورئيس وزراء اليونان يتفقان على تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس الوزراء اليونانى"اليكسيس تسيبراس" بمقر رئاسة الحكومة اليونانية فى لقاء ثنائى منفرد أعقبه اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء اليونانى رحب بالرئيس، مشيداً بما حققته علاقات التعاون بين البلدين من نقلة نوعية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة وقوية لتعزيز التنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويساهم فى تدعيم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار رئيس الوزراء اليونانى إلى ما تمثله آلية التعاون بين مصر واليونان وقبرص من نموذج ونواة للتعاون الإقليمى الذى يهدف إلى تلبية طموحات الشعوب فى المزيد من التنمية والرخاء، وفى إطار احترام مبادئ القانون الدولى وحُسن الجوار.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجّه التهنئة لرئيس الوزراء اليونانى على الثقة التى منحها له الشعب اليونانى من أجل مواصلة قيادة البلاد نحو تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وأعرب الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء اليونانى على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة فى استشراف فرص جديدة للتعاون والتكامل فى كافة المجالات.

وقال الرئيس، إن التشابه الحضارى والثقافى بين شعبىّ البلدين يفتح المجال أمام الإنطلاق بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب بما يساهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصرى واليونانى.

واتفق الرئيس مع رئيس الوزراء اليونانى على أهمية العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى ضوء تزايد فرص التعاون فى العديد من المجالات، وعلى رأسها مجالات الاستثمار والطاقة واستغلال الثروات الهيدروكربونية فى البحر المتوسط، وقطاعا السياحة والنقل البحرى، وربط الموانئ المصرية واليونانية، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية والموضوعات الثقافية.

>وقال المتحدث الرئاسى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بين البلدين لبحث كافة الموضوعات التى تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها خلال المرحلة القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء اليونانى عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها العديد من المشروعات العملاقة، وفى مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيداً فى هذا الشأن بإنجاز مشروع القناة الجديدة فى زمن قياسى فضلاً عن أهميته فى دعم وتعزيز حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.

كما أكد رئيس الوزراء اليونانى على استمرار موقف بلاده الداعم لمصر، مشيرا إلى مكانتها وما تتمتع به من ثقل ودور محورى فى المنطقة، ومشيداً بما حققته من نجاح وتقدم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار السياسى.

من جانبه، ثمّن الرئيس السيسى، فى هذا الإطار، المواقف اليونانية الداعمة للإرادة الحرة للشعب المصرى والحريصة على إطلاع بقية الدول الأوروبية على الصورة الحقيقية للتطورات التى شهدتها مصر.

>وأضاف الرئيس أنه تمت إتاحة الوقت الكافى للدول الأوروبية لإدراك حقيقة التطورات فى مصر والتأكد من سلامة المسار السياسى الذى يعكس الإدارة الحرة للشعب المصرى.

وأشاد الرئيس بمستوى التعاون العسكرى والأمنى القائم بين البلدين والذى يتأسس على رؤية مشتركة لطبيعة التحديات التى تواجه المنطقة، والتى تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا، مؤكداً حرص مصر على دفع وتطوير هذا التعاون وتعزيز مستوى التنسيق لدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء اليونانى إلى أهمية تطوير التعاون العسكرى والأمنى وتحقيق التكامل بين جهود البلدين فى مواجهة التحديات التى تتعاظم فى الآونة الأخيرة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب وتفاقم أزمة اللاجئين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رؤى الجانبين توافقت حول أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل مكافحة الإرهاب وتبنى مقاربة شاملة تكافح مختلف التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وتضم إلى جانب الشق العسكرى والأمنى المواجهةَ الفكرية لتيارات التطرف، فضلاً عن وقف مصادر تمويل الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرئاسى أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة تهريب السلاح والاتجار فى البشر، والتى تصب فى مصلحة الحركات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية وتساعدها على تعزيز أوضاعها.

وقال السفير علاء يوسف، إن اللقاء تناول آخر المستجدات الإقليمية، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية للقضاء على أحد أهم الذرائع التى يرتكن إليها الإرهابيون لاستقطاب عناصر جديدة إلى التنظيمات المتطرفة.

>وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء اليونانى إلى موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية وتأييدها لتسوية عادلة لها على أساس حل الدولتين.

وشدد الرئيس السيسى على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب فى ليبيا وتقديم كامل الدعم والمساندة للحكومة الليبية والجيش الوطنى، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب ووقف مصادر تسليحه.

كما توافقت رؤى البلدين حول أهمية إيجاد أفق سياسى للأزمة السورية، بما يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ويعيد للشعب السورى أمنه واستقراره، مع التحذير من مغبة ترك الأوضاع فى سوريا دون تسوية لما سيكون لذلك من تداعيات سلبية على منطقتى الشرق الأوسط والمتوسط.

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