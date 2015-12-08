دراسة:السجائر الإلكترونية ذات النكهات بها مواد سامة تسبب "رئة الفشار"

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد، أفادت أن السجائر الالكترونية ذات النكهات لها أضرار جسيمة على الصحة، حيث تسبب تلف الرئة الذى يسمى "رئة الفشار"، وهو اضطراب نادر يصيب القصبة الهوائية بالالتهاب الحاد، ويسبب انتفاخ الرئة كالفشار وقد يتطلب عملية زراعة رئة لاحقا، وهذه الحالة ظهرت للمرة الأولى داخل مصانع الفشاربأمريكا، ومن أبرز أعراضها:ضيق التنفس والكحة، وتأتى هذه الحالة نتيجة لاستنشاق خليط من المواد الكيميائية ابرزها مادة "ثنائى الأسيتيل" التى توجد فى السجائر الالكترونية.>وأوضح الباحثون أن العديد من السجائر الإلكترونية التى تحتوى على النكهات قد تحتوى على مواد كيميائية تسبب مشاكل خطيرة للجهاز التنفسى، لافتين إلى أن هناك أكثر من 7000 نوع من السجائر الإلكترونية ذات النكهات فى السوق اليوم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون 47 من حوالى 51 نوع من نكهات السجائر الإلكترونية، ووجدوا أن كل نوع من هذه الانواع يحتوى على مادة واحدة على الأقل من الثلاث مواد الكيميائية التى قد تكون ضارة.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن هناك أكثر من 7000 نوع من السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة المتاحة للشراء، لكن هناك دراسات قليلة بحثت فى التعرض لهذه المواد الكيميائية، وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.