التهاب الجيوب الأنفية.. كل ما يجب أن تعرفه عنها

التهابات الجيوب الأنفية أحد الأمراض التى يعانى منها الكثيرون نتيجة التعرض للأتربة والأبخرة والتواجد فى أماكن مزدحمة، تتسبب فى نقل العدوى بالميكروبات والبكتيريا المسببة لالتهاب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف، مما ينتج عنه حدوث التهاب بالجيوب الأنفية.

كما يجهل الكثيرون الدور والمهام الوظيفية التى تقوم بها الجيوب الأنفية وخاصة فى القدرة على نطق الكلام بسهولة ووضوح، فى التقرير التالى نجيب عن كل الأسئلة ونقدم كل المعلومات عن الجيوب الأنفية والتهاباتها.

1)الجيوب الأنفية

>حول ذلك يقول دكتور حمدى الباشا استشارى الأنف والحنجرة، إن الجيوب عبارة عن فراغات داخل الجمجمة مبطنة بالغشاء المخاطى ومواصلة بتجويف فى الأنف عن طريق أنابيب دقيقة.

واستكمل الدكتور حمدى إنه توجد جيوب أنفية بثلاث تجويفات فى الرأس والوجه وأشهرها تجويف أسفل العين وتجويف بين العين والأنف وكذلك تجويف داخل الأنف والذين يظهرون فى الأشعة التشخيصية لالتهاب الجيوب الأنفية.

2)وظيفة الجيوب الأنفية

3)التهاب الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية عند الكبار

1)حدوث صداع بصورة متكررة.

>2)رشح وإفرازات بصورة مبالغ فيها من الأنف.

>3)ارتفاع بسيط بالحرارة.

>4)انسداد الأنف بسبب الإفرازات المخاطية.

>5)أنواع التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية الحاد:

>وتابع الدكتور حمدى قائلا "تقوم الجيوب الأنفية ببعض المهام والوظائف بالأنف والرأس وأهمها:>- إنتاج الإفرازات المخاطية الشفافة بالأنف التى تعمل على ترطيب الغشاء المخاطى للأنف، ما يساعد على امتصاص الأتربة العالقة فى الجو ومنع دخولها الجهاز التنفسى.>- إعطاء نغمة للصوت أثناء الكلام.>- تخفيف وزن الرأس وتهوية الجمجمة وهذا ما نلاحظه فى شكوى المريض عندما يتعرض للالتهاب الجيوب الأنفية فى الشعور بالصداع وثقل برأسه.>ومن جانبه قال دكتور فادى سمير لوقا، استشارى جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، أن التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب الغشاء المخاطى المبطن للجيوب الأنفية، ما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية بالأنف.>4)أعراض التهاب الجيوب الأنفية>واستكمل الدكتور فادى قائلا: يصاحب إصابة الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية فى ظهور بعض الأعراض التى تعطى مؤشرا للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وأهمها:>وأضاف دكتور فادى، قائلا هناك نوعان من التهاب الجيوب الأنفية وهما:>يصاب الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية من النوع الحاد نتيجة الإصابة بميكروب ببيموكوكس الذى ينتقل عن طريق استنشاق الأنف الرذاذ عند التواجد فى الأماكن المزدحمة، ما يتسبب فى التهاب الاغشية المخاطية المبطنة للأنف "التهاب الجيوب الأنفية".

وقد يظهر التهاب الجيوب الأنفية الحاد بشكل مؤقت وينتهى فور تلقى العلاج المناسب.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

6)أسباب التهابات الجيوب الأنفية

1) التسوس أو وجود مشاكل بالأسنان له تأثير فى حدوث مشاكل التهابات الجيوب الأنفية.

>2) وجود عوامل وراثية مثل استعداد الجسم للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية.

>3)التهابات الحلق واللوزتين أحد العوامل المسببة لالتهابات الجيوب الأنفية نتيجة عدم تلقى المريض العلاج المناسب لهم.

>4)ضعف مناعة الجسم.

>5)الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية.

>7)تشخيص التهاب الجيوب الأنفية

8)مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية

1)فقدان القدرة على الشم " فقدان حاسة الشم".

>2)الألم الشديد بالعين "الصداع بالعين" نتيجة وجود بكتريا والفطريات بالأنف.

>3)الصداع المزمن بمنطقة الوجنتين والأنف.

>4)حساسية الصدر.

>5)عدم تناغم الكلام وهذا ما نلاحظه فى الأطفال والكبار فى عدم القدرة على نطق الكلام بطريقة سليمة.

>أعراض التهابات الجيوب الأنفية عند الإطفال

>التهابات الجيوب الأنفية المزمن عبارة عن الإصابة بنوبات الالتهاب بصورة متكررة نتيجة وجود عوامل مساعدة لحساسية الأنف منها على سبيل المثال حدوث نوبة التهاب الجيوب الأنفية عند استنشاق الروائح النفاذة أو الغبار كالعاملين فى المصانع والورش والتدخين بكل أنواعه.>وتابع الدكتور فادى قائلا "هناك عدة أسباب وعوامل تساهم فى الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية وأهمها":>وأشار الدكتور فادى قائلا "فى ملاحظة الشخص تكرار الأعراض السابق ذكرها عليه ضرورة الذهاب للطبيب المختص لتحديد سبب ظهور هذه الأعراض وذلك من خلال إجراء الكشف الإكلينكى وكذلك إجراء الأشعة المقطعية على الأنف والجيوب الأنفية أو إجراء منظار تشخيصى على الجيوب الأنفية.>وأوضح الدكتور فادى قائلا "هناك بعض المضاعفات الصحية التى من الممكن أن يتعرض الشخص المصاب بالتهابات الجيوب الأنفية للإصابة بها، وأهمها":

وفى السياق ذاته تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، يتسم مرض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال بطبيعة خاصة تجعله يختلف عن أعراض البالغين، نظرا لعدم قدرة الطفل على الكلام والتعبير عما يشعر به من ألم بجسمه أو رأسه.

لذلك يجب على الأم فى حال ملاحظة نزول إفرازات ورشح من أنف طفلها بصورة مبالغ فيها ومستمرة لمدة أكثر من 15 يوما ضرورة التوجه للطبيب على الفور لاستبعاد إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية .

مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال

طرق علاج الجيوب الأنفية

1)علاج التهابات الجيوب الأنفية الحادة

2)علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمنة

3)طرق علاجية التهاب الجيوب الأنفية الأخرى

علاج الجيوب الأنفية باستخدام الوصفات الطبيعية

1)وصفة الفجل المبشور فى علاج الجيوب الأنفية

2)وصفة خل التفاح والفجل المبشور

>وأضافت الدكتورة نهى قائلة: "يجب على الأمهات عدم إهمال تلقى طفلها العلاج المناسب لتجنب تعرضه للإصابة بأدوار البرد وكذلك التهابات الحلق واللوزتين والإصابة ببعض مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية مثل جحوظ العين والتهابات القرنية والعصب البصرى والتأخر فى نطق الكلام.>وقال الدكتور فادى قائلا "هناك عدة طرق علاجية يتم استخدمها فى علاج التهاب الجيوب الأنفية وأهمها":>فى حالة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحادة يستلزم وصف بعض المضادات الحيوية ومضادات الحساسية وبخاخات الأنف التى تحتوى على كورتيزون، والذى ليس له تأثير على الجسم إطلاقا.>علاج التهابات الجيوب الأنفية المزمن يتم من خلال إجراء عمليات جراحية بالجيوب الأنفية أو منظار الجيوب األنفية لإزالة الغشاء المخاطى للجيوب الأنفية وتهوية الجيوب الأنفية.>هناك بعض العلاجات الحديثة التى لا تناسب أغلب مرضى الجيوب الأنفية مثل العلاج بالأوزون أو علاج الجيوب الأنفية بالأكسجين من خلال خضوع المريض لبعض الجلسات العلاجية "الأكسجين المسال" والتى يتم إجرئها بواسطة طبيب متخصص .>هناك وصفات طبيعية حسبما نشر بالموقع الأمريكى "Health" المتخصص فى فوائد الأطعمة والوصفات الطبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية من خلال الوصفات التالية:>وضع قدر جيد من الماء على النار حتى يتم تسخينه ثم يتم إضافة مقدار من الفجل المبشور على الوعاء وتغطيته ثم يبدأ فى استنشاق البخار الناتج عن تلك العملية قبل النوم لمدة 10 إلى 15 دقيقة.>تتضمن وصفة خل التفاح والفجل المبشور وضع قدر من الفجل المبشور والمضاف إليه قدر جيد من خل التفاح بوعاء محكم الغلق لمدة 10 أيام ثم إعادة فتح الوعاء واستنشاق الهواء الناتج عن الخليط بعمق عن طريق الأنف وتكرارها عن الحاجة .



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صورة تشريحية لتوضيح مكان الجيوب الأنفية



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ارتفاع حرارة الطفل نتيجة التهاب الجيوب الأنفية



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استخدام الفجل كوصفة طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية



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ألم الأسنان أحد مسببات حدوث التهاب الجيوب الأنفية



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صداع الجيوب الأنفية



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آلالم صداع الجيوب الأنفية



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التهاب الحلق أحد المسببات التهاب الجيوب الأنفية



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رشح الأطفال نتيجة التهاباب الجيوب الأنفية



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صداع الجيوب الأنفية