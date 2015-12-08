عمرو طارق يعود لتدريبات بيتيس قبل مواجهة لاس بالماس

عاد المصري عمرو طارق مدافع ريال بيتيس إلى تدريبات فريقه بعد الغياب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

تقرير إسباني يتساءل - لماذا حدث مع عمرو طارق ما لم يحدث لأي لاعب في بيتيس؟

المدافع المصري هو اللاعب الوحيد في قائمة ريال بيتيس الذي لم يشارك في أي دقيقة رسمية مع الفريق منذ انتقاله في الصيف الماضي.

وأفاد الموقع الرسمي لريال بيتيس أن طارق شارك يوم الثلاثاء في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة.

وغاب مدافع الجونة السابق عن فريقه للإصابة في العضلة الضامة.

ويحل الفريق الأندلسي ضيفا على لاس بالماس ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.