أخبار ليبيا اليوم.البعثة الأممية تنفى اقتصار دور حفتر على هيكلة الجيش الليبى

تناولت أخبار ليبيا اليوم ، نفى البعثة الأممية لدى ليبيا، ما تردد بأن دور الفريق خليفة حفتر القادم سيقتصر على رئاسة لجنة لإعادة هيكلة وتنظيم الجيش.>ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المتحدث الرسمى باسم البعثة الأممية سمير غطاس فى تصريح صحفى، بأنه لا صحة لما جاء فى بعض وسائل الإعلام بشأن مقترح تكليف القائد العام للجيش الفريق أول خليفة حفتر برئاسة لجنة لإعادة هيكلة وتنظيم الجيش الليبى.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على إبداء مارتن كوبلر رغبته لمقابلة الفريق أول خليفة حفتر، ولم يقترح أو يتحدث عن أى أمر فى هذا الخصوص.

وكانت بعض وسائل الإعلام الليبية، نشرت أمس الإثنين إن المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر أبلغ رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ، أن الفريق أول خليفة حفتر سيترأس لجنة لإعادة هيكلة، وتنظيم الجيش الليبى وفق لوائح وضوابط محددة برفقة عدد من الضباط والمعنيين بالعمل العسكرى.

فيما ركزت أخبار ليبيا اليوم على نفى مسؤول فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" بأن يكون الحلف يخطط للقيام بأى تدخل عسكرى فى ليبيا، بينما قال مسؤول بالجيش الليبى إنه "ليس لدى الجيش الذى يقوده الفريق خليفة حفتر أى معلومات عن اعتزام حلف الناتو أو أى دولة أوروبية القيام بعملية عسكرية فى ليبيا، خصوصا فى الأماكن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش مثل مدينة سرت".

وتزايدت مؤخرا التكهنات حول اتجاه حلف الناتو ، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا ، لتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش الذى فرض سيطرته بالكامل على مدينة سرت التى تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس بعد طرد ميلشيات فجر ليبيا فى شهر يونيو الماضى.