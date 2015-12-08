السيسى بمنتدى التعاون المصرى اليونانى: الحضارة اليونانية أثرت فى العالم

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته البالغة بالتواجد فى اليونان، قائلاً: "هذا بلد عظيم ذو حضارة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ".

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بمنتدى التعاون المصرى اليونانى بأثينا، إن الحضارة اليونانية أثرت فى العالم فى مختلف فروع الثقافة والعلم والمعرفة، ووصل نتاجها الحضارى إلى جوارها الجغرافى، وأثمرت عن علاقات متميزة بين مصر واليونان الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى.

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