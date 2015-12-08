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السيسى بمنتدى التعاون المصرى اليونانى: الحضارة اليونانية أثرت فى العالم

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السيسى بمنتدى التعاون المصرى اليونانى: الحضارة اليونانية أثرت فى العالم السيسى بمنتدى التعاون المصرى اليونانى: الحضارة اليونانية أثرت فى العالم
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته البالغة بالتواجد فى اليونان، قائلاً: "هذا بلد عظيم ذو حضارة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ".

وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته بمنتدى التعاون المصرى اليونانى بأثينا، إن الحضارة اليونانية أثرت فى العالم فى مختلف فروع الثقافة والعلم والمعرفة، ووصل نتاجها الحضارى إلى جوارها الجغرافى، وأثمرت عن علاقات متميزة بين واليونان الصديقين على المستويين الرسمى والشعبى.


>- رئيس اليونان يؤكد للسيسى اهتمام شركات بلاده بمشروع تنمية قناة السويس

- السيسى من أثينا: اليونان صوت مصر أمام أوروبا.. ونرسخ لتعاون إقليمى كبير

- السيسى لرئيس وزراء اليونان: مصالحنا مشتركة وشعوبنا تنتظر منا الكثير

- رئيس الوزراء اليونانى لـ"السيسى": حضوركم مثل الشمس الدافئة فى الشتاء البارد

- بدء مباحثات السيسى ورئيس وزراء اليونان فى أثينا

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مصر 365

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