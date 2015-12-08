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السيسى من أثينا: اكتشافات الغاز المصرية تتيح فرصا واعدة لقبرص واليونان

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السيسى من أثينا: اكتشافات الغاز المصرية تتيح فرصا واعدة لقبرص واليونان السيسى من أثينا: اكتشافات الغاز المصرية تتيح فرصا واعدة لقبرص واليونان
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاكتشافات الكبيرة من الغاز الطبيعى فى مياة الإقليمية أتاحت فرص واعدة بين مصر واليونان وقبرص، لافتاً إلى استغلال هذه الثروات سيحول الدول الثلاثة إلى مركز لمشروعات الطاقة فى منطقة شرق المتوسط.

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى اليونانى، أن مصر تتطلع إلى مشاركة واسعة من قبل الجميع لاغتنام فرص الاستثمار الواعدة فى قطاع الطاقة بمصر، بالإضافة إلى فرص الاسثتمارات الأخرى مثل النقل البحرى والتكامل بين الموانئ المصرية واليونانية وزيادة حركة السياحة والنقل البرى، وتابع: "أصدرت مصر التشريعات اللازمة لإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار".


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