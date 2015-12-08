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قراءة فنية في أفكار دونيس وجروس التكتيكية.. كيف سيلعب الهلال والأهلي؟

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قراءة فنية في أفكار دونيس وجروس التكتيكية.. كيف سيلعب الهلال والأهلي؟ قراءة فنية في أفكار دونيس وجروس التكتيكية.. كيف سيلعب الهلال والأهلي؟

لا صوت يعلو فوق صوت القمة، بين الهلال والأهلي، على أمل الاقتراب أكثر من المنافسة الحقيقية على لقب دوري جميل لهذا الموسم، وبعيدا عن الصراعات الجماهيرية، تعتبر المباراة فرصة حقيقية لمواجهة تكتيكية من العيار الثقيل، بين اليوناني دونيس والسويسري جروس، في سباق فني بين مدرستين مختلفتين في الفن الكروي.

تشكيلة الهلال

يلعب دونيس بأكثر من خطة وفق ظروف كل مباراة، من 4-4-2 في بعض المباريات بإشراك الثنائي الشمراني وألميدا في الهجوم، إلى 3-5-1-1 بالاعتماد فقط على المحترف ألميدا في الأمام، وهو الأمر المتوقع أمام الأهلي.

خالد شراحيلي في الحراسة، مع خط دفاع ثلاثي، ديجاو، كواك، وجحفلي لتقوية العمق، مع إعطاء الحرية الكاملة لظهيري الجنب، البريك والزوري، نقاط قوة الهلال على الأطراف، للتقدم إلى الهجوم باستمرار.

بالإضافة إلى ثنائي محوري في الارتكاز، سعود كريري للتغطية والفرج للتقدم في الهجوم، حتى يساند الثنائي الدوسري وكارلوس إدواردو، في صناعة أكبر قدر من الفرص إلى المهاجم ألميدا داخل منطقة الجزاء.

تشكيلة الأهلي

لا يغير جروس من قناعاته كثيرا، فالسويسري يلعب بخطة 4-2-3-1 في كل المباريات، رباعي دفاعي صريح، مع ثنائي محوري، فثلاثي هجومي متقدم خلف المهاجم الوحيد.

وبتواجد المسيليم في حراسة المرمى، فإن الثنائي هوساوي أسامة ومعتز الأقرب للبدأ، رفقة الظهيرين الزبيدي وعبد الشافي على اليمين واليسار. وبكل تأكيد يعتبر باخوشين مصدر قوة في وسط الأهلي، لأنه الارتكاز الذي يعطي حماية دفاعية تضمن تقدم حسين المقوهي وتيسير الجاسم للأمام.

وفي الهجوم لا خلاف على المتألق سلمان المؤشر رفقة المهاجم مهند عسيري، مع المفاضلة بين إسلام سراج أو مصطفى بصاص، وإن كان سراج الأقرب للبدأ وفق قناعات المدرب، في محاولة جدية لهز شباك الزعيم، وتعويض غياب السومة.

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