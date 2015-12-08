نجم من كل فريق.. إسلام سراج في مواجهة آيلتون ألميدا.. من سيفوز؟

يتحدث خبراء الكرة السعودية عن قمة الهلال والأهلي باعتبارها المباراة الأهم لهذا الشهر، وبالتأكيد من سينجح في ترجمة أكبر قدر ممكن من الفرص إلى أهداف سيحقق العلامة الكاملة، ويخطف النقاط الثلاثة، مع اعتماد كل فريق على أبرز النجوم المتاحة، لتحقيق الفوز.

آيلتون ألميدا

يعتبر آيلتون ألميدا من أبرز عناصر الهجوم في الهلال، إنه المهاجم الرئيسي داخل الصندوق، ويلعب باستمرار إما بمفرده أو بجوار ناصر الشمراني، وتعتبر أرقامه مهمة هذا الموسم، ومن الممكن أن يشكل خطر حقيقي على حارس الأهلي ودفاعه.

- سجل 3 أهداف في الدوري.

- صنع 9 فرص.

- سدد 14 تسديدة على المرمى.

- استرد 15 كرة من لاعبي المنافس.

إسلام سراج

يعتبر إسلام سراج هو أخطر لاعبي الأهلي بعد عمر السومة، وبعد تأكد غياب العقيد عن القمة، فإن الآمال الأهلاوية معلقة بشكل شبه كلي على سراج، من أجل تسجيل الأهداف وجلب الانتصار.

- سجل 4 أهداف في الدوري.

- صنع 6 فرص للتسجيل.

- سدد 6 تسديدات على المرمى.

- استرد 25 كرة من لاعبي المنافس.

وفي النهاية، من الممكن أن يسجل أو يصنع أسماء أخرى في الفريقين، لكن في حالة تقديم هذا الثنائي مستوى مميز خلال التسعين دقيقة، سيكون أداء فريقه الإجمالي أفضل بكل تأكيد.