جامعة بني سويف تستعد لإقامة المؤتمرالدولي الثالث للتطوير والتدريب

تستعد جامعة بني سويف، لعقد المؤتمر الدولي الثالث للتدريب والتطوير في مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع البورد الدولي للمدربين المعتمدين IBCT خلال الربع الأول من 2016، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي وبمشاركة عدد من الجامعات الحكومية والخاصة.

ووقع الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، إتفاقا مع ايريك بوسهاوزن مدير الـ IBCT على أن يكون الإطار العام للمؤتمر هو Competencies for 2030 عن الجدارات المطلوبة للموارد البشرية بمؤسسات التعليم العالي في عام 2030. ويعتبر هذا بمثابة المؤتمر الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط، والذي يبحث في استشراف المستقبل للوقوف على ما يجب أن تكون عليه قدارات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وكذلك الموظفين العاملين بمؤسسات التعليم العالي في عام 2030.

وذكرت الدكتورة فاطمة حسن، مدير مركز تنمية الموارد البشرية والمتحدث الرسمي للجامعة، أنه نظرًا للأهمية القصوى لموضوع المؤتمر تجرى الاستعدادات له الأن على قدم وساق للخروج به في المستوى الذي يليق بأهمية هذا الحدث، كما قالت إن المؤتمر سوف يضم متحدثين من عدد من الخبراء العالميين في تنمية وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى الخبراء المصريين، كما أوضحت أن أهم المخرجات المتوقعة من هذا المؤتمر هو الوصول لخارطة طريق تفصيلية لما يجب أن تتجه آلية آليات تنمية الموارد البشرية في التعليم العالي في السنوات القادمة.