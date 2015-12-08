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محامى الكتاتنى: الحالة النفسية السيئة وليس المرض سبب فقدانه كثيرا من وزنه

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محامى الكتاتنى: الحالة النفسية السيئة وليس المرض سبب فقدانه كثيرا من وزنه محامى الكتاتنى: الحالة النفسية السيئة وليس المرض سبب فقدانه كثيرا من وزنه
قال محمد الدماطى، محامى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، المتهم بقضية إهانة القضاء، وقضايا أخرى، إن موكله ليس به مرض جسدى بسبب الصورة التى نشرت له بمواقع التواصل الاجتماعى، وظهر خلالها فاقدًا كمية كبيرة من وزنه، مشيرًا إلى أن هناك سوء تغذية داخل السجن وهو ما أثر على حالته الصحية، وجعله يخسر الكثير من وزنه.

وأضاف الدماطى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك انتهاكات تتم داخل السجن وهى عدم تقديم الأغذية الجيدة والملابس الجيدة، ومنع الزيارات جعلت حالة موكلى النفسية سيئة، مشيرًا إلى أن الزيارات ممنوع عنه منذ فترة كبيرة، ولم تقم أسرته بزيارته داخل السجن.

وأشار الدماطى إلى أن موكله لم يشتك من شىء خلال جلسة اليوم، ولكنه تحدث إلى المحكمة وطلب بعض الطلبات التى استجابت لها المحكمة والتى تتعلق بالقضية.

وكانت صورة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى أظهرت رئيس مجلس الشعب السابق وقد فقد الكثير من وزنه خلال تواجده داخل السجن لاتهامه بعدد من القضايا.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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