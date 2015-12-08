رئيس الوزراء يصل حفل السفارة السعودية بالقاهرة

وصل رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إلى مقر السفارة السعودية بالقاهرة لحضور الحفل الذى أقامه السفير أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية وعميد الدبلوماسيين العرب على شرف سمو الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مؤسسة الفكر العربى الذى يزور مصر حاليا.

حضر الحفل نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس السابق عدلى منصور ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ووزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ورئيس الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير.

كما حضر الحفل السيد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس النادى الأهلى محمود طاهر، ومحافظ القاهرة د. جلال السعيد، وحمدين صباحى، والإعلامى والمحامى الدولى خالد أبو بكر، والإعلامى عمرو الكحكى، ورئيس قناة النهار علاء الكحكى، والإعلامى مصطفى بكرى ولفيف من السفراء والدبلوماسيين العرب.