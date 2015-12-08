بالفيديو..نشرة اليوم السابع: تفاصيل المؤتمر الصحفى للسيسى ورئيس وزراء اليونان

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار..

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل.

السيسى: العلاقات المصرية اليونانية تشهد ازدهارًا غير مسبوق

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات

رئيس اليونان يؤكد للسيسى اهتمام شركات بلاده بمشروع تنمية قناة السويس

رئيس وزراء اليونان: نهدف مع مصر وقبرص لإيجاد حل سلمى للأزمة السورية

رئيس الوزراء اليونانى: توقيع اتفاقيتين مع مينائى دمياط والإسكندرية

حملة ساخرة ضد مرشح رئاسة أمريكى طالب بمنع دخول المسلمين

صفحة روما تحتفل بعودة محمد صلاح قبل مواجهة باتى بوريسوف المصيرية