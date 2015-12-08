أخبار عاجلة

الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
مفاجأة: انخفاض سعرالسكر والأرز خلال شهر أبريل الجاري -
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البرازيلى «باكيتا» يصل القاهرة لتولى منصب المدير الفنى للزمالك

Google+ Print
البرازيلى «باكيتا» يصل القاهرة لتولى منصب المدير الفنى للزمالك البرازيلى «باكيتا» يصل القاهرة لتولى منصب المدير الفنى للزمالك

وصل مطار القاهرة الدولي البرازيلى ماركوس باكيتا المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، لتوقيع عقود توليه تدريب الفريق، خلفا للبرتغالى جيسوالدو فيريرا الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وأعلن توليه تدريب السد القطرى .

ومن المقرر أن يعقد باكيتا جلسة مع رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، فى حضور خالد رفعت مدير التسويق وسالم محمد سالم وكيل أعمال باكيتا، لوضع الرتوش النهائية  التى لن تعيق التعاقد مع البرازيلى باكيتا مثل «السكن والانتقالات».

وأتفق المدرب البرازيلى باكيتا على كل البنود الرئيسية مثل الراتب، الذى وصل إلى 35 ألف دولار، وتعيين «مواطنه جوستافو» مدربا للأحمال براتب 8 آلاف دولار شهريا.

وفسخ البرتغالى جيسوالدو فيريرا  تعاقده مع الزمالك وأعلن توليه تدريب السد القطرى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا