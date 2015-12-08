البرازيلى «باكيتا» يصل القاهرة لتولى منصب المدير الفنى للزمالك

وصل مطار القاهرة الدولي البرازيلى ماركوس باكيتا المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، لتوقيع عقود توليه تدريب الفريق، خلفا للبرتغالى جيسوالدو فيريرا الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وأعلن توليه تدريب السد القطرى .

ومن المقرر أن يعقد باكيتا جلسة مع رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، فى حضور خالد رفعت مدير التسويق وسالم محمد سالم وكيل أعمال باكيتا، لوضع الرتوش النهائية التى لن تعيق التعاقد مع البرازيلى باكيتا مثل «السكن والانتقالات».

وأتفق المدرب البرازيلى باكيتا على كل البنود الرئيسية مثل الراتب، الذى وصل إلى 35 ألف دولار، وتعيين «مواطنه جوستافو» مدربا للأحمال براتب 8 آلاف دولار شهريا.

وفسخ البرتغالى جيسوالدو فيريرا تعاقده مع الزمالك وأعلن توليه تدريب السد القطرى.



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